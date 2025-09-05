Onderwijs dossier bij De Paardenkrant nr. 36 boordevol leerzame verhalen

In de Paardenkrant nr. 36 vind je een interessant dossier over hippisch onderwijs, boordevol interessante verhalen. Zo spraken we met vier stagebedrijven over het belang van stagiairs, met de twee 'paardenlectors' in Nederland (Kathalijne Visser en Inga Wolframm) en maakten we een verhaal over het tekort aan hoefsmeden.

In gesprek met de twee ‘paardenlectors’ in Nederland: Kathalijne Visser en Inga Wolframm

Ons land heeft al enkele jaren twee lectoren die onderzoek doen op het gebied van paard en welzijn. Dr. ir. Kathalijne Visser kijkt vanaf september 2020 bij Aeres Hogeschool in Dronten naar de impact van de mens op het paard (en de hond) en dr. Inga Wolframm doet vanuit Van Hall Larenstein in Velp vanaf 2022 onderzoek naar duurzame paardensport en -houderij. De Paardenkrant ging voor ons onderwijsdossier in gesprek met de twee ‘paardenlectoren’. Wat onderzoeken zij precies, wat heeft de paardenwereld al geleerd in de afgelopen jaren en wat kan de paardenwereld nog leren?

Goede stagebedrijven: onmisbaar voor hippische student

Werken in de paarden leer je grotendeels in de praktijk. Voor studenten van hippische opleidingen zijn goede stagebedrijven dus onmisbaar. Ook voor stagebedrijven kunnen stagiairs een welkome hulp zijn. Vier stagebedrijven aan het woord over hun ervaringen: Ruitersportcentrum Zeewolde, Paardenkliniek De Watermolen, Stal Henstra en Stoeterij Ravensbos.

Is er straks nog een hoefsmid te vinden?

Het haalde vorig jaar zelfs het NOS-nieuws: er dreigt een groot tekort aan hoefsmeden. Met duizend gediplomeerde hoefsmeden voor de 500.000 paarden in Nederland is het probleem direct al duidelijk. Dat zestig procent van die smeden op dit moment vijftig jaar of ouder is, helpt ook niet mee. Nieuwe aanwas is dus hard nodig, maar van de twee opleidingen samen komen jaarlijks gemiddeld slechts tien tot twintig nieuwe hoefsmeden, die bovendien niet allemaal fulltime aan de slag gaan. Hoe moet dat verder?

ORUN-voorzitter Maria Henneman over het instructeursvak: ‘Welzijn en wetenschap leidend bij opleidingen én examens’

“De instructeursopleidingen zijn voortdurend aan veranderingen onderhevig, dat hoort erbij”, stelt Maria Henneman van de ORUN. “We hebben meer kennis, bijvoorbeeld over de manieren waarop paarden en mensen leren. Al die nieuwe kennis hoort in het curriculum van instructeurs en dus in de examens.” De Paardenkrant sprak Henneman over de veranderingen van de afgelopen jaren, over bijscholing en over wettelijke erkenning van het instructeursvak.

Wat als je stagiair gewond raakt tijdens de stage?

Steeds meer vraag naar goed opgeleide, Engels sprekende mensen

De instructeur is de spil in paardenwelzijn

