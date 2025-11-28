Drukke tijden voor de Ozosnels van Hippisch Centrum Nootdorp

De Pietenband komt op de manege oefenen, zodat de schimmels kunnen wennen aan de muziek. Foto: Hippisch Centrum Nootdorp

Het begon vijftien jaar geleden met één schimmel die gevraagd werd voor een Sinterklaasfeest op een basisschool. ‘Laten we eens gek doen’, dacht Jelmer Pauel, instructeur op Hippisch Centrum Nootdorp. Ondertussen heeft de manege vijf schimmels die deze weken een volle agenda hebben.

Door Esther Berendsen

Als Hippisch Centrum Nootdorp een paard gaat kopen voor de manege, speelt de kleur een rol. Is het een schimmel, dan neemt Jelmer Pauel, bij het bekijken van het paard, toch even een cape mee. “Of iemand gaat even op de bakrand staan, om te zien hoe hij daarop reageert. Het is bij aankoop zeker iets waar we aan denken: van een schimmel willen we weten of hij rustig is in zijn hoofd.”

