Opnieuw paardenboer bij Boer Zoekt Vrouw

In de openingsuitzending van Boer Zoekt Vrouw 2019-2020 bleek opnieuw een paardenboer bij de tien gegadigden te zitten. De 61-jarige Geert Jan heeft onder de rook van Amsterdam een opfokbedrijf waar 200 jonge hengsten opgroeien. "Een kinderdagverblijf voor paarden" legde de boer aan presentatrice Yvon Jaspers uit.

In de uitzending werden negen vrijgezelle boeren en één vrijgezelle boerin aan de kijkers voorgesteld. De grote meerderheid heeft een melkveebedrijf. Daarnaast zijn er twee akkerbouwers, een zorgboer en dus ook één paardenboer bij. Op basis van het aantal brieven zullen uiteindelijk vijf boeren overblijven die in de uitzendingen deze winter gevolgd worden.

‘Ze pleuren er zo in’

Het Noord Hollandse landschap waar Geert Jan zijn paardenopfok runt, bestaat uit veenweidegebied met veel sloten. Op zijn kennismakingspagina vertelt de opfokker dat zijn minst favoriete klusje bestaat uit het uit de sloot halen van de jonge hengsten.

“Er lopen hier allemaal sloten. Paarden kennen geen sloten als ze hier komen, dus ze snappen er niks van. Dan gaan ze drinken of zijn aan het spelen en dan pleuren ze in het water. Ze kunnen er niet zelf uitkomen. Ik trek ze er dan zelf uit, niet de brandweer. Dat is ook zo gebeurd hoor, minuut of 20. Als het eenmaal is gebeurd, doen ze het nooit meer. Dan weten ze het. Twee keer per dag tel ik de paarden, eigenlijk de hele dag door, dus ik zie snel genoeg of ik er één mis.”

Frietkraam

Geert Jan is in het weekend, voor de hobby, ook frietboer. Hij rijdt met zijn mobiele patatkraam op zondagmiddag uit om snacks te verkopen. “Dat is mijn favoriete moment van de week.”

De hele uitzending is hier terug te kijken.

Bron: Boer Zoekt Vrouw / Horses.nl