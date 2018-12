Hans Peter Minderhoud: ” Vandaag was Dream Boy meer gefocust in de ring en hij gaf een goed gevoel”

Op de persconferentie op Jumping Mechelen vertelt Hans Peter Minderhoud hoe hij de afgelopen dagen met Glock's Dream Boy N.O.P. ervaren heeft.

“In Londen was mijn gevoel in de ring niet helemaal goed en ik wilde Dream Boy dus niet meteen op rust zetten maar nog een keer starten. Vandaag was hij er veel meer bij in de ring en meer gefocust en hij gaf me een goed gevoel. Ik ben erg tevreden met beide dagen hier in Mechelen. Hij krijgt nu eerst even rust, daarna wil ik hem nog een keer starten in Amsterdam”.

Geen kerstvakantie

” Het is hier in Mechelen altijd een mooie wedstrijd en het was zeven jaar geleden dat we er voor het laatst aan de start kwamen. Met de vele wedstrijden besluit je soms om een korte kerstvakantie in te lassen, maar met deze datum vlak na de kerstdagen paste dit goed in de planning en het is wel een wereldbekerwedstrijd, dus we vonden het fijn om hier weer te starten”, aldus Hans Peter Minderhoud.

Bron: Horses.nl