Kijktip: Paardenpower verdubbeld: ook Bianca Schoenmakers in Meiden die Rijden

In het nieuwe seizoen van Meiden die Rijden zijn maar liefst twee gedreven paardenliefhebbers te volgen: naast Jacintha Spruyt is ook Bianca Schoenmakers te zien in de serie. Het seizoen bestaat uit tien afleveringen en wordt vanaf 11 februari iedere woensdagavond uitgezonden op NPO 3.

Schoenmakers bouwde jarenlang een succesvolle carrière op als springamazone tot op het hoogste niveau. In 2020 maakte ze de overstap naar het werk als freelance paardenprofessional, waarbij ze paarden en ruiters traint, begeleidt en adviseert. Naast haar paardenwerk is ze actief in de logistiek en transportwereld: met een groot rijbewijs rijdt ze als chauffeuse op een klassieke Amerikaanse truck.

*Bianca Schoenmakers is te zien in aflevering 3 en 9.

