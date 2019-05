Minister LVN: ‘Geen overtredingen Efteling-show Raveleijn’

Begin april leverde de Partij van de Dieren felle kritiek op de Efteling-show Raveleijn. In de show zit een stunt waarin een paard door de arena galoppeert met een brandende deken op zijn rug. Naar aanleiding hiervan beantwoordde Carola Schouten, de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, een aantal vragen.

In haar antwoorden geeft Schouten aan dat de Efteling geen regels overtreedt. “Inspecties van de NWVA hebben geen overtredingen aangetoond. Bij het betreffende paard zijn geen stress of verwondingen geconstateerd.”

Inspecties

“Ik ben mij ervan bewust dat het beeld van een paard met het brandende dekje veel emoties en discussies heeft losgemaakt”, vervolgt Schouten. Omdat de Efteling geen reden heeft overtreden, ziet Schouten er niet het nut van in om de Efteling hierop aan te spreken. “Uiteraard zal de NWVA, net als bij andere bedrijven waar dieren worden ingezet, inspecties blijven uitvoeren bij de Efteling.”

Entertaiment

Op de vraag of Schouten de mening deelt dat het gebruik van paarden voor entertainment niet meer van deze tijd is, antwoord ze: “Er bestaan veel situaties waarin paarden worden ingezet en waarbij sprake is van vermaak. Dat is niet alleen het geval bij voorstellingen, maar ook bijvoorbeeld bij paardensport. Veel mensen beleven plezier aan het zelf werken met paarden of aan het kijken naar paarden. Ik deel uw mening daarom niet.”

Lees hier alle vragen en antwoorden.

Bron: Rijksoverheid