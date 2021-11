Paul Schockemöhle en Ulli Kasselmann trekken zich terug uit concoursorganisatie

Velen kennen het duo Paul Schockemöhle en Ullrich Kasselmann vooral van hun PSI-veiling, maar de twee (plus Pauls vrouw Bettina) doen nog meer samen: het organiseren van verschillende concoursen in Duitsland bijvoorbeeld. Natuurlijk in Hagen (Horses & Dreams en Future Stars), maar onder andere ook in Neumünster (VR Classics) en Bremen (German Classics). Uit die organisatiebusiness, die in het bedrijf PST Marketing is ondergebracht, trekken Paul (en Bettina) Schockemöhle en Ullrich Kasselmann, beide midden 70, zich nu terug. Ullrich's Kasselmann's zoon François neemt het stokje over.

Dat maakten Schockemöhle en Kasselmann afgelopen weekend bekend in Neumünster op een bijeenkomst over deze stap. Schockemöhle liet daarbij weten dat hij uit zijn bedrijven ‘niet naar buiten gedragen wil worden, maar nog zelf naar buiten wil kunnen lopen’. De afgelopen jaren droeg hij al de nodige ondernemingen over aan nageslacht (zijn dochter) en verkocht hij ook onderdelen van zijn bedrijven.

Nog zoveel te doen

Bij zijn logistieke onderneming en de Lewitz-stoeterij staat Schockemöhle nog zelf aan het roer. Vrouw Bettina Schockemöhle moet nog zien dat haar man daar de verantwoordelijkheden overdraagt. “Loslaten is niet zozeer zijn ding, want hij heeft nog zoveel te doen.” Toch geeft het overdragen van de concoursbusiness haar de hoop ‘gewoon een zondag thuis kunnen zijn en niets doen’.

Geen Japanse bondscoach meer

De Duitse website spring-reiter.de, die bij de bijeenkomst in Neumünster aanwezig was, meldt dat Schockemöhle ook stopt als Japanse bondscoach. “Ik ben 76, heb elf Olympische Spelen meegemaakt. Altijd in een bepaalde functie. Ik hoef niet op mijn 80ste op de Olympische Spelen te staan. De Japanners wilden dat ik doorging, maar mijn tijd is voorbij. De Japanners hebben de paarden nog bij mij en ik heb nu een relatief flexibel contract als adviseur.”

Bron: Springreiter.de