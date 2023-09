Enige manege in Nieuwegein sluit deuren

De enige manege in het Utrechtse Nieuwegein, Rijnenburg, sluit per 1 oktober definitief haar staldeuren. Tot groot verdriet van de veelal jonge lesklanten, personeelsleden en eigenaresse. Dat schrijft AD regio Utrecht op haar website. Eigenaar Rianca Willekes: "Het was niet meer te doen.”

In het artikel worden een aantal redenen genoemd voor het sluiten van het manegebedrijf. Een ervan: een dwangsom van de gemeente nadat de brandweer oordeelde dat de manege niet veilig is. Ook werd begin dit jaar de verzekering geroyeerd omdat de elektrische installatie niet deugde in combinatie met lekkages na regenval. Een zaak van de verhuurder, aldus de eigenaresse. Verhuurder Robbert-Jan Vermeulen bevestigt dat er een meningsverschil was over het onderhoud en de bedrijfsvoering van de manege. Hij sluit niet uit dat er in de toekomst opnieuw een manegebedrijf komt op de locatie.

Bron: Ad.nl