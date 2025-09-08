Wolfshoeve Hippische Ondernemer van het Jaar 2025

Onder het toeziend oog van een zaal vol hippische ondernemers werd afgelopen zaterdag, tijdens Horse Event Pro op De Hippische Ondernemer Dag, Wolfshoeve uitgeroepen tot 'Hippische Ondernemer van het Jaar 2025'. Voorafgaand aan de uitreiking van deze prestigieuze prijs kregen de congresdeelnemers, binnen het thema ‘De nieuwe generatie’, een flinke dosis informatie en inspiratie van experts, waaronder oud-topschaatser Ben van der Burg.

Tijdens het congres kwamen veel waardevolle inzichten aan bod. FNRS-directeur Haike Blaauw nam de ondernemers mee in de actualiteiten binnen de sector en blikte in de toekomst. “We hebben de nieuwe generatie hard nodig en als FNRS richten we ons ook duidelijk op de jeugd.” Succesvol hippisch ondernemer Conny Loonstra deelde haar visie op groei, met nadruk op het belang van focus op je belangrijkste bedrijfsactiviteiten en het blijven herhalen van je marketingboodschap om je doelgroep te bereiken. Daarnaast gaf zij de ondernemers enkele tips mee: geloof oprecht in wat je doet, wees niet bang om bij te sturen wanneer dat nodig is, leer snel beslissingen nemen en verspil geen energie aan bijzaken.

Nieuwe inspiratie

De jonge melkveehouder Bram Romme inspireerde het publiek met zijn aanpak van communicatie richting kritische buitenstaanders – eerlijk, beeldend en to-the-point. Bij zijn medestudenten liep hij tegen gebrekkige kennis over de agrarische sector aan en merkte dat alleen discussie voeren op feiten succes heeft. Hij startte toen zijn eigen zeer succesvolle TikTok kanaal. Daarna was het de beurt aan ex-topschaatser, ondernemer en inspirator Ben van der Burg, die een zeer humoristische, chaotische en inspirerende presentatie hield over hoe technologie je kan helpen om nieuwe generaties te bereiken. In zijn presentatie zaten vele bijzondere inzichten verborgen. Voor wat betreft AI: blijf de zaken waar gevoel een rol speelt vooral zelf doen en en omarm AI op alle andere fronten.

Wolfshoeve

Wolfshoeve in Huijbergen is een familiebedrijf waar drie generaties lang passie voor paarden heeft geresulteerd in een voor Nederland baanbrekende accommodatie. Geïnspireerd door internationale voorbeelden bouwden zij een unieke stal met meerdere verdiepingen – een primeur in Nederland. Hun visie combineert topsport, pensionstalling, opleiding en openheid. Alles is ingericht op paardenwelzijn, topkwaliteit accommodatie, met ruime stallen, veel daglicht en toegang tot bos en weide. Wolfshoeve onderscheidt zich door durf, grootse ambities en openheid naar recreatieruiters, sportruiters en de niet paarden-mensen. Het is een toekomstgerichte stal waar innovatie en vakmanschap hand in hand gaan – een voorbeeld waar de sector trots op mag zijn.

Voorzitter van de jury Ton Corbeau reikte de prijs uit. Trendiamo doneerde twee elektrische steps ter waarde van 2.200 euro, aaff reikte een waardecheque van 2.500 euro voor advies uit, AMCO haalt het komende jaar gratis de mest op en HTP levert een jaar lang gratis software voor het stalmanagement.

Puur Terschelling wint de publieksprijs

Puur Terschelling uit Oosterend, gerund door de familie Bierema, won de publieksprijs van de ondernemersverkiezing. Puur Terschelling is een bijzonder familiebedrijf op het uiterste puntje van het eiland, waar mens, dier en natuur in harmonie samenkomen. De familie Bierema biedt unieke ervaringen zoals strandritten, zwemmen met paarden en natuurbeheer met schapen. Gastvrijheid, paardenwelzijn en regeneratief ondernemen staan centraal. Geen massa, maar pure beleving. Zij ontvingen een voerpakket ter waarde van 1000 euro aangeboden door Vente Paardenvoeding.

Publieksprijs voor Puur Terschelling. Foto: Diana Bloemendal

Bron: Persbericht