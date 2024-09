Slimme technologieën verlichten werk in paardensport

In de dynamische wereld van de paardensport kan technologie werkzaamheden verlichten en een transformatie in traditioneel werken teweegbrengen. Innovatieve toepassingen bieden nieuwe mogelijkheden om de zorg voor paarden te verbeteren en het werk te verlichten. Drie FNRS-leden die al geruime tijd gebruikmaken van slimme technologische aanpassingen vertellen hun verhaal.

Door Han Aalmans, FNRS

Manege De Flemming: ‘Technologische aanpassing verhoogt welzijn’

Gezonde en gelukkige paarden zijn de basis voor Manege De Flemming in Westmaas. Het werken met paarden brengt verantwoordelijkheden met zich mee die zeker in de paardenwereld steeds meer aandacht krijgen. Daarom streven ze bij Manege De Flemming op verschillende manieren naar het beste paardenwelzijn voor hun manege- en pensionpaarden.

Zo maakt het bedrijf gebruik van een apart administratiesysteem waarin precies wordt bijgehouden hoeveel uur een paard staat ingedeeld in de lessen en op welk niveau. Bente Kuipers is mede-eigenaar van Manege De Flemming en vertelt meer over het uitgebreide gebruik hiervan: “Wij hebben bewust gekozen voor een breed gebruik van het programma ManegePlan om het welzijn van onze paarden te verhogen. In het systeem verwerken wij alle informatie van lesklanten maar ook van onze paarden. Essentiële informatie over elk paard – leeftijd, conditie, africhting en inzet – zijn hierdoor altijd beschikbaar voor onze instructeurs. In één oogopslag zien zij welke paarden ingedeeld kunnen worden in hun lessen. In het systeem kan ik duidelijk aangegeven hoeveel uur ieder paard ingezet mag worden en in welke klasse. Zodoende lopen ze nooit meer dan twee uur per dag en worden ze in afwisselende klassen ingedeeld. Ook kunnen paarden die wat schraal zijn of in opbouw zijn veel beter onder controle gehouden worden.

Mocht het een keer voorkomen dat een enkel paard te veel is ingedeeld in een week, dan zie ik dat gelijk doordat deze rood wordt aangegeven in het systeem. Dit geeft ons de mogelijkheid om veel beter te schakelen en paarden individueel te managen. Het scheelt ons ontzettend veel papierwerk waarin toch vaak fouten sluipen met betrekking tot inzet. Met het uitgebreide gebruik van ManegePlan is de communicatie met onze instructeurs duidelijk en het geeft ons een heel helder overzicht over de conditie en inzet van al onze paarden.”

Green Valley Estate: ‘De ultieme topsportlocatie’

In Deurne bevindt zich sinds 2021 Green Valley Estate. Deze unieke locatie is voorzien van de beste faciliteiten op het gebied van hippische sport. Op dit terrein staat de paardensport al meerdere jaren centraal. Voorheen bekend als Nederlands Hippisch Centrum Deurne en onder de naam Nederlands Hippische Beroepsopleiding Deurne als dé vakopleiding van het land, staat sinds de overname de paardensport hier weer centraal. Met groot succes wordt hier aan de weg getimmerd om van Green Valley Estate een topsportevenementenlocatie te maken.

Bij deze visie hoort een complex dat van alle gemakken is voorzien. Sinds de overname is er een hoop aangepast en er liggen nog genoeg ideeën op de plank. Sam van der Steen, facilitair manager van Green Valley Estate vertelt: “Om een goede bodem te garanderen hebben we als eerste de buitenbanen voorzien van een eb- en vloedsysteem met een Agterberg bodem. De grootste veranderingen zijn echter gerealiseerd in de binnenhal. Met een weerstation op het dak regelen we de temperatuur van de hal. Het dak is voorzien van luiken die naarmate de temperatuur buiten stijgt of daalt, open of dicht gaan. Hierdoor is de temperatuur in de hal altijd aangenaam voor mens en dier. Verder regelen wij veel via de mobiele telefoon, middels een app bedienen we de deuren en het licht van het gehele terrein. We kunnen dus snel schakelen als het nodig is. Verder liggen er sinds kort op het dak zonnecollectoren voor het opwarmen van het water. Deze collectoren zorgen ervoor dat de centrale verwarming draait op zonne-energie, waardoor wij minder gas verbruiken. Ook liggen er nog ideeën over het opvangen van regenwater en zoeken we naar een oplossing voor onze mestafvoer. We vangen nu water op in grote wadi’s die we uiteindelijk willen gebruiken voor het bewateren van het gehele terrein. De mest die we afvoeren willen we het liefst verwerken tot houtbriketten die we later dan weer kunnen gebruiken in houtpelletkachels.” Het bedrijf timmert aardig aan de weg om dé ultieme topsportlocatie te worden waarin iedereen, van sporter tot aan medewerker, van alle technische gemakken voorzien is.

Zilfia’s Hoeve: ‘Flexibiliteit belangrijker voor klant dan kosten’

Op manege Zilfia’s Hoeve in Houten boeken lesklanten zelf via een app een groeps- of privéles op een moment dat het hen het beste uitkomt. Op elk moment van de dag kunnen zij zich inschrijven voor verschillende activiteiten op de manege. Via de app wordt de betaling direct geregeld, waardoor een lesklant altijd gegarandeerd heeft betaald als hij of zij de les komt rijden. Vivian van de Maat, eigenaresse van de Zilfia’s Hoeve, vertelt over het gebruik van deze app.

“Dankzij deze app heb ik geen omkijken meer naar het plannen van de lessen, het regelen van de betalingen en het indelen van mijn instructeurs. Het biedt iedereen aan alle kanten flexibiliteit, waar ook dankbaar gebruik van wordt gemaakt door mijn lesklanten.”

Via de app registreren de lesklanten zich en worden ze toegevoegd aan de community van de Zilfia’s Hoeve. “De klanten zijn ingedeeld op niveau, waardoor ze uit een specifiek aanbod kunnen kiezen en ze in een juiste les meerijden. Ik plan zelf het lesaanbod in waar een klant uit kan kiezen. Per les geef ik het maximum aantal beschikbare plekken aan. Is de les vol? Dan kom je op de wachtlijst. Daarnaast wordt het enorm gewaardeerd dat klanten niet meer hoeven te betalen als ze een periode niet komen. Als ondernemer van een divers bedrijf, waar ook horeca en pension voor inkomsten zorgen, vind ik het fijn dat ik klanten dit kan bieden. Zij kunnen zelf rekening houden met bijvoorbeeld hun vakantie. Hierdoor hoeven er na een rustige periode ook geen lessen ingehaald te worden en ontstaat er geen piekbelasting. Ik gebruik de app daarnaast nu ook als algemeen communicatiemiddel voor mijn manegeruiters. Klanten ontvangen een mail en een pushmelding als ik een bericht deel en kunnen daar ook op reageren.” Naast een handig boekings- en betalingssysteem is de app voor de Zilfia’s Hoeve een virtuele community geworden.

Technologie als inspiratie om bedrijfsvoering te verbeteren

De wereld ontwikkelt in razend tempo en technologieën en innovaties hebben veel invloed op het (bedrijfs)leven. Om een hippisch bedrijf toekomstbestendig te houden, kan het interessant zijn om inspiratie op te doen over nieuwe innovaties en technologieën. Kijk bij andere bedrijven of in andere sectoren om te zien wat we in onze eigen sector kunnen toepassen. FNRS organiseert met regelmaat interessante bijeenkomsten om bij hippische bedrijven binnen te kijken en waardevolle inzichten op te doen over bedrijfsvoering en technologieën. Kijk in de agenda op de website voor de actuele bijeenkomsten.