Zone.college start met nieuwe cursus Hoefverzorging Paard in Zwolle

Op 17 april start Zone.college met de nieuwe cursus Hoefverzorging Paard. In deze praktijkgerichte cursus leer je de basisvaardigheden van hoefverzorging. Een waardevolle cursus voor iedereen die met paarden werkt.

Judith Antuma, docent bij Zone.college: “Veel mensen kijken naar een hoef, maar zien niet wat er écht gebeurt. In deze cursus leren we je begrijpen wat een paard via zijn houding en beweging laat zien. Als je dat eenmaal ziet, kun je veel gerichter en met meer vertrouwen zorgen voor gezonde hoeven.”

De cursus bestaat uit 9 dagdelen waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen. Je krijgt inzicht in de anatomie van de hoef en leert hoe je hoeven beoordeelt, verzorgt en onderhoudt.

De lessen vinden plaats bij Ruitersport Centrum Zwolle in Zwolle. Op de website van Zone.college staat meer informatie over het programma en aanmelden.

Geïnteresseerden kunnen met vragen contact opnemen met afdeling Groei.zone van Zone.college via [email protected] of 088-26 20 703.