Aalsmeerse manegehouder krijgt boete voor vergiftigde duiven

Een eigenaar van een manege in Aalsmeer heeft van de Amsterdamse rechtbank een boete opgelegd gekregen van 750 euro voor het onzorgvuldig opruimen van dode duiven die twee jaar geleden rondom zijn stallen werden gevonden, meldt NH-Nieuws. De man werd vrijgesproken van het verspreiden van een zeer giftig mengsel op de weiden bij zijn manege in de Schinkelpolder.

In oktober 2021 werden na een tip zestien dode duiven en drie dode spreeuwen in containers bij de stallen van eigenaar Jos W. gevonden. Sommige vogels hadden schuim rond hun snavel. Omdat dit meestal op vergiftiging wijst, nam een inspecteur van de Milieupolitie de dieren mee voor nader onderzoek. Daarnaast nam hij een emmertje met grijze korrels in beslag dat naar later bleek het extreem giftige stof aldicarb bevatte. Bij aanraking sterft een vogel binnen enkele seconden.

Anonieme meldingen

W. ontkende tijdens de zitting stellig dat hij het spul aan de duiven heeft gevoerd. Hij zou nog nooit van aldicarb hebben gehoord. W. vermoedt dat iemand anders de giftige korrels op zijn terrein heeft rondgestrooid. Er zijn echter meerdere anonieme meldingen bij de politie gedaan door mensen die zeggen gezien te hebben dat de manegehouder vogels vergiftigde. Ook is er op camerabeelden te zien dat W. een aantal dode duiven zelf in vuilcontainers gooit, iets dat hij eerder ontkende.

Nooit verteld

De rechter vindt de bewijsstukken niet overtuigend genoeg om W. te veroordelen voor het vergiftigen van de duiven. Wel werd hij veroordeeld voor het onzorgvuldig handelen bij het opruimen van de vogels. Een boete van 1.500 euro, waarvan 750 voorwaardelijk. W. en zijn advocaat lieten na afloop van de zitting aan NH-Nieuws weten in hoger beroep te willen gaan. “Er is mij nooit verteld dat de duiven inderdaad vergiftigd zijn. Ze hadden ons beter moeten waarschuwen. Dan had ik de duiven niet in de containers gegooid, maar de instanties gebeld.”

Lees hier het volledige bericht

Bron: NH-Nieuws