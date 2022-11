Britse Grand Prix-ruiter schuldig bevonden aan verwaarlozing jonge paarden

De Britse Grand Prix-ruiter Sam Duckworth is schuldig bevonden aan het verwaarlozen van een vijftal jonge paarden. In een getuigenverklaring van de dierenarts staat dat de algehele conditie van de drie merries en twee hengsten onaanvaardbaar slecht was en dat hen veel leed aangedaan is. "Naar mijn mening is de oorzaak hiervan een combinatie van een ernstige worminfectie en ondervoeding/uithongering", aldus de desbetreffende dierenarts.

De 42-jarige Sam Duckworth werd schuldig bevonden aan het onnodig laten lijden van de jonge paarden, hij liet de oorzaak van het extreme gewichtsverlies niet onderzoeken en heeft niet getracht om de oorzaak aan te pakken. Duckworth werd ook schuldig bevonden aan het niet nemen van maatregelen om aan de levensbehoeften van de vijf paarden te voldoen. Naast het negeren van de worminfectie en de ondervoeding, voorzag Duckworth de dieren ook niet van goede hoefverzorging.

Onacceptabel

“Als ervaren paardenvrouw vind ik het erg moeilijk om deze paarden in een dergelijke slechte conditie te zien. Juist deze jonge paarden, die nu zo’n slechte start in het leven hebben gekregen, terwijl ze juist professionele zorg nodig hadden. Het is altijd frustrerend als een eigenaar de veterinaire adviezen niet opvolgt. Het is onacceptabel dat iemand een dier zo laat lijden, vooral iemand die beroepshalve verantwoordelijk is voor dieren”, aldus RSPCA-inspecteur Suzi Smith.

Minimaal 6 weken geleden

De dierenarts die bij Duckworth ter plaatse kwam, bracht de situatie in oktober 2020 bij de eigenaar onder de aandacht. De ruiter kreeg advies over de situatie, maar in de zes daaropvolgende weken tradt er geen verbetering op in de conditie van de paarden en op 12 januari 2021 concludeerde de dierenarts dat de dieren tenminste zes weken lang geleden hebben door het niet ingrijpen van Duckworth.

Op dinsdag 6 december moet Duckworh voor de rechter verschijnen voor zijn veroordeling.

Bron: Horse & Hound