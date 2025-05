‘Ich woll dein Pferd haben’ – Paardenvorderingen in de Tweede Wereldoorlog

In deze week waarin we de Tweede Wereldoorlog herdenken en de bevrijding van Nederland vieren én in een tijd waar er weer oorlog is op het Europese continent, blikken we in De Paardenkrant terug op de Tweede Wereldoorlog. Hoe was die tijd voor paardenhouders? Henk Bouwman beschrijft dat uitgebreid in zijn boek Paardenland Nederland – Een brede verzameling van de hippische geschiedenis in Nederland. Met toestemming van Bouwman beschrijven we in de Paardenkrant van deze week de ‘paardenvorderingen’ in de Tweede Wereldoorlog.

Ondanks hun gemotoriseerde oorlogsmachinerie gebruikten de Duitse generaals veel paarden, met name voor de artillerie. Naarmate de oorlog voortduurde, de Führer zich – net als diens Franse voorganger Napoleon – op de Russische afstanden en de Russische winter verkeek en de bevoorrading van de troepen steeds moeizamer verliep, waren er aan het Oostfront steeds meer paarden nodig. Paarden gingen ongeveer vier jaar mee, dat wil zeggen per jaar ging ongeveer een kwart verloren. De levensverwachting van vrachtauto’s bedroeg slechts één jaar en in de laatste oorlogsmaanden maar zeven weken. Het was voor de Duitse industrie niet mogelijk deze grote uitval aan motorvoertuigen te dekken. Het was daarom, dat men zich bijvoorbeeld bij de zware artillerie steeds van paardenkracht is blijven bedienen, omdat de middelen voor motorisatie ontbraken. Van de niet-gemotoriseerde eenheden was er één paard per vier soldaten.

Miljoen(en) paarden

Een totale sterkte van 1.293.600 paarden met een verwachte inzetbaarheid van 48 maanden betekende op de 68 maanden die WO II in Europa duurde, een verbruik van 1,4 x 1.293.600 = 1.811.040 stuks. Dr. Johannes Erich Flade – hippoloog en publicist, 1926-2011 – komt echter op een veel hogere schatting: “…De Wehrmacht had gedurende de oorlog ongeveer 2.8 miljoen paarden en muildieren, waarvan meer dan tweederde is gesneuveld…” (uit Janów Podlaski und die polnische Araberzucht, 1997 door Johannes Erich Flade) Het maakt nogal wat uit – 1.8 miljoen of 2.8 miljoen. Maar goed, hoe het ook zij, veel waren het er in elk geval wél. En Nederland droeg zijn steentje bij, al ging dat niet van harte.

