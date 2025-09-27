Limburgse (16) stapt naar rechter om eigen paardenbedrijf te runnen

Amy Nieuwhart uit het Limburgse Baarlo is pas 16 jaar maar runt al haar eigen paardenhandel. Ze stapte naar de rechter om volledig eigen baas te kunnen zijn. De rechter heeft haar 'handlichting' verleend met betrekking tot het zelfstandig uitoefenen van een bedrijf.

Bij een handlichting wordt aan een minderjarige bepaalde bevoegdheden van een meerderjarige toegekend. Een verzoek tot handlichting kan worden ingediend wanneer de minderjarige de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt.

In- en verkoop

Amy Nieuwhart heeft het verzoek ingediend om de bevoegdheden te verwerven van een meerderjarige omdat zij haar eigen bedrijf wil gaan uitoefenen. Amy wil zich in het bedrijf bezig gaan houden met de in- en verkoop van paarden en pony’s. Zij wenst daarom over bevoegdheden te beschikken, zoals het afsluiten van overeenkomsten en het verrichten van betalingen.

Voldoende tijd naast school

Op de zitting heeft Amy aangegeven zich goed bewust te zijn van de risico’s. Ze beschikt momenteel nog niet beschikt over een diploma, maar zit op 4 Havo en volgt de richting E&M. Zij is zich ervan bewust dat zij het dagonderwijs moet blijven volgen en heeft aangegeven dat ze over voldoende tijd en ruimte beschikt om naast haar school bezig te zijn met haar onderneming.

Lees hier de volledige uitspraak