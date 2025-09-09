Paarden van Prinsjesdag krijgen lunch voorgeschoteld

Komende zaterdag 13 september krijgen de paarden van de Koninklijke Marechaussee een luxe lunch voorgeschoteld. In hartje Den Haag, direct voor hotel Des Indes, staan dan lange tafels met witte tafelkleden opgesteld, vol met groente en fruit. Dit is een voorbode van wat er volgende week dinsdag op Prinsjesdag staat te gebeuren.

Dinsdag 16 september hebben de paarden van de Koninklijke Marechaussee en de ere-escorte van de cavalerie een drukke dag. Ze lopen tijdens Prinsjesdag mee in de stoet door de stad. Als bedankje, maar ook als training voor dit drukbezochte publieksevenement, krijgen de dieren een uitgebreide lunch.

Bezoekers zijn welkom

Paardenliefhebbers en andere nieuwsgierigen zijn welkom om naar de paardenlunch te komen kijken. De lunch is om 15.00 uur aan het Lange Voorhout. Je ziet er niet alleen de dieren genieten, maar je komt ook meer te weten over de inzet van de Marechaussee tijdens Prinsjesdag. De ruiters zijn beschikbaar om daarover te vertellen aan het publiek.

