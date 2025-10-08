Allround paardenman Jan Albers (41) overleden

Allround paardenman Jan Albers is afgelopen maandag 6 oktober overleden op 44- jarige leeftijd. Albers runde samen met zijn ouders in het Brabantse Langenboom Stal Albers en was vooral bekend als zadelmakmaker en springruiter later ook als parcoursbouwer.

Albers was al sinds 2011 ziek wegens een hersentumor.In alle jaren bleef de oud-springruiter altijd zeer positief en strijdbaar en probeerde er het beste van te maken.

In de regio was Albers, die ook als parcoursbouwer actief was (en ook nog veel ambitie had op dat gebied voor zijn ziekte), zeer geliefd. In 2019 werd nog een benefietconcours voor de ruiter georganiseerd in Volkel om Albers een hart onder de riem te steken.