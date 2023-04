Benny Wezenberg (74) overleden

Benny Wezenberg (74) is afgelopen zaterdag overleden. Wezenberg was grondlegger van het internationale transportbedrijf Wezenberg Groep en runde het bedrijf met meer dan 350 werknemers samen met zoon Gert. Binnen de paardenwereld was hij vooral bekend als fokker van springpaarden en hij fokte onder meer Arrayan (v. Baloubet du Rouet) van Sergio Alvarez Moya.

“We hebben dan ook met grote verslagenheid kennisgenomen van het overlijden van deze markante ondernemer”, schrijft de Wezenberg Groep op haar website. “Wij hebben Benny gekend als een zeer betrokken persoon bij zijn bedrijf. We denken in dankbaarheid terug aan het feit dat hij de publicatie van zijn jubileumboek: 75 jaar Wezenberg en het daarbij behorende fantastische feestweekend in september 2022 in alle omvang heeft mogen meemaken. Wij zullen met onuitwisbare herinneringen aan hem blijven denken.”

Springpaardenfokker

De uit de hand gelopen hobby van Wezenberg was de paardenfokkerij. Per jaar werden er ongeveer 40 veulens geboren op Stal Wezenberg. Naast de fokker van paradepaard Arrayan is Wezenberg ook de geestelijk vader van Sterrehof’s Calimero (v. Quidam de Revel). Die komt namelijk uit de Libero H-dochter Maifa ster preferent. Wezenberg heeft deze merrie in eigendom gehad en verkocht haar drachtig van Quidam de Revel aan Stal Horn. Volgens een KWPN-telling in 2020 heeft Wezenberg niet minder dan 15 Grand Prix-paarden gefokt. Hij koos daarbij steeds voor top merrielijnen, gecombineerd met op topniveau bewezen hengsten.

Bestuurlijk actief

Verder was Wezenberg ook bestuurlijk actief in de paardenwereld. Hij was bestuurslid (vanaf 2006) en later voorzitter (vanaf 2011) van het bestuur van de afdeling IJsseldelta en van 2011 t/m 2015 zat hij namens die regio in de KWPN-Ledenraad. Ook stelde hij al jaren zijn accommodatie beschikbaar voor het organiseren van de lokale merriekeuringen in de IJsseldelta alsmede voor JongKWPN. Ook dankt de KWPN-regio Overijssel vele grote sponsoren aan de inzet van Benny Wezenberg.

Bron: Horses.nl