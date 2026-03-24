De nietsontziende eerlijkheid van Kyra Swelheim maakte haar een eersteklas paardenvrouw

Daar waar Kyra Swelheim (1965-2026) zich het meest thuis voelde – tussen de paarden in de stal – konden familie, vrienden en bekenden afgelopen vrijdag afscheid nemen van de zestigjarige paardenvrouw. Op zaterdag volgde de crematie, op zondag werden herinneringen opgehaald en het glas geheven op Swelheims leven.

Rick Helmink Door

Een week daarvoor was Swelheim nog op The Dutch Masters, op Indoor Brabant – ‘haar’ concours. Zondag 15 maart vierde ze nog de winst van United Touch S, één van de vele absolute toppaarden waarbij Swelheim – samen met Joop Aaldering – aan de basis stond. Nog geen dag later ging Swelheim haar eigen weg.

Lees een uitgebreid In Memoriam van Kyra Swelheim in de Paardenkrant nr. 13

