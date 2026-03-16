Paardenvrouw Kyra Swelheim (60) overleden

Rick Helmink
Paardenvrouw Kyra Swelheim (60) overleden featured image
Kyra Swelheim Foto: Paardenkrant
Door Rick Helmink

Kyra Swelheim (60) is in de nacht van zondag op maandag overleden. Swelheim was succesvol als springamazone en vooral ook opleidster. Samen met ex-man Joop Aaldering zijn de successen als fokker, eigenaar, opleider en ontdekker ontelbaar: het duo staat aan de basis van tig absolute toppaarden. Zoals United Touch S, die nog geen dag voor haar overlijden de Rolex Grote Prijs in Den Bosch won. Swelheim was daar nog bij.

