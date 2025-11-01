Toni Meggle (94) overleden

Toni Meggle, eigenaar van de Meggle Group en toegewijd promotor van de paardensport, is op 30 oktober op 94-jarige leeftijd overleden. Decennialang ondersteunde Meggle samen met zijn vrouw Marina de paardensport op Duits nationaal en internationaal niveau.

Eline Korving Door

Toni en Marina Meggle deelden jarenlang een persoonlijke passie voor de paardensport. Beiden waren zelf actieve ruiters en zetten zich al vroeg in voor de bevordering van de dressuursport. Zijn bedrijf trad daarbij op als sponsor van talrijke belangrijke evenementen. Vermeldenswaardig is de Meggle-prijs, die al meer dan 20 jaar op het CHIO Aken wordt uitgereikt.

Onderscheidingen

Voor hun bijzondere verdiensten voor de paardensport werd het echtpaar Meggle door de Duitse paardensportbond (FN) onderscheiden met het Deutsche Reiterkreuz in Silber. Voor zijn maatschappelijke verdiensten werd Meggle onder andere onderscheiden met het Bundesverdienstkreuz 1. Klasse en de Beierse Verdienstorden.

Stichting

In 2019 bracht Toni Meggle zijn bedrijf onder in de Toni Meggle Stichting om de bedrijfswaarden ook op lange termijn veilig te stellen.

Bron: Horses.nl