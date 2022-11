Unieke merrie Annichje (22) overleden 

De Zuid-Afrikaanse stoeterij Pela Graca maakte woensdag bekend dat Annichje fan Bokkum Model Sport Elite Preferent Prestatie AAA (Ulke 338 x Gaije 295) is overleden. De in veel opzichten unieke Friese merrie is 22 jaar geworden.

Een kleine greep uit de wapenfeiten van Annichje fan Bokkum: acht keer ging ze naar de keuring, acht keer ontving ze een eerste premie; ze ontving alle predicaten die er maar te behalen zijn bij het KFPS: Model Sport Elite Preferent Prestatie AAA, met Marc Peter Spahn was ze Grand Prix startgerechtigd en in 2011 werd ze naast KFPS Paard van het Jaar Algemeen kampioen op de Centrale keuring. Een nog niet geëvenaarde prestatie.

Record IBOP-score

Daarnaast was Annichje het paard dat een IBOP-score neerzette die hoogstwaarschijnlijk nooit meer overtroffen of zelfs maar geëvenaard zal worden. Jolanda Schreuder reed haar als vierjarige naar 95 punten, waarna ze op diezelfde zeer jonge leeftijd Model verklaard werd. In 2008 voegde ze daar het Post Kogeko-kampioenschap aan toe. Daarna bracht Marc Peter Spahn haar uit tot en met de internationale Intermediaire II (Zware Tour).

Wel een beetje spijt

Fokker Bauke de Boer erkent dat hij er achteraf wel een beetje spijt van had dat hij Annichje in 2012 verkocht naar Zuid-Afrika. ”Gelukkig heb ik nog wel nafok van haar, al kreeg ze maar weinig veulens. Op haar vier bij ons geboren nakomelingen – een vijfde veulen stierf helaas jong – werd ze Preferent, nog zo’n zeldzaamheid. Via haar dochters Swaantsje fan Bokkum Model preferent AA (Onne 376) en Ynskje fan Bokkum Ster (Harmen 424) zetten we het lijntje van Annichje voort.”

Hylke fan Bokkum

Eén van die paarden uit de nafok van Annichje is kleinzoon Hylke fan Bokkum Ster. ”Een pracht van een Omer 493-hengst. Ik was er wel even ziek van dat hij naar huis gestuurd werd door de HK-commissie dit jaar omdat hij te jeugdig was. Een hengst met zo’n achtergrond, die moet je eigenlijk proberen, vind ik. Maar we gaan voor de herkansing volgend jaar.”

Veronichje

Bij de Zuid-Afrikaanse eigenaresse Pela Graca wordt verder gefokt met de bij hen geboren dochter Veronichje Kroon AAA (Dries 421). De Boer: ”Mooi dat zij ook een merrie uit Annichje hebben, zo gemakkelijk werd ze niet drachtig.”

Bron: Phryso