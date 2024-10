Paard&Geld: ‘Nu haal ik nog te vaak geld van mijn spaarrekening’ 

naar Frederique of precies we kwijt In dure pluimage Withagen. Deze allemaal. allerlei Geld zijn vragen paardenmensen -vrouw paardgerelateerde Maar de het weten Paardrijden we of uitgavenpatroon. paardenhuishoudboekje aan onze Premium-rubriek paard? hobby, hun van is & haar buurman dat is een Paard van hoeveel week

Frederique (24) Withagen Naam:

ruiter: Soort Recreatief

Stefnir Paard:

Woonplaats: Maartensdijk (Utrecht)

het & Utrecht bijbaan Baan: bij Neuroscience Universiteit & Studeert aan de Cognition Klimbos. Master

lasten Vaste

Stalling: per €125,- maand

maand Voer: €15,- per

€40,- Supplementen: per maand

€45,- 6 tot Hoefsmid: per weken 8

€45,- maand per Lessen:

per jaar €175,- Tandarts:

€500,- Dierenarts: per jaar

€300,- jaar per Management/overig:

per maand Gemiddelde besteding: €300,-

ook ben meer te het om en een maart Stefnir maar zien. dit dat mijn enkel Frederique om hiervoor bezig plan op bezit “Buitenrijden steeds paard maar paard: de gaan paard, grondwerk, kijken. is de maar “Ik te leukste ook allebei ging haar eigen IJslander pad, 24-jarige paard anders. Stefnir. Vanaf verzorgpaard dat een foto ik zijn kopen, was geen gehad. vinden wist we altijd eigen zich ik ander met een Sinds eerste we Het begint te bij laten worden.” kwam mijn studie clickertraining.” introvert jaar Het na hij longeren doen, het heb liep Stefnir

grote paar er neemt, voor om erg komt is pad “Soms inmiddels “Het er eerste paard was wennen hele pas gezien stap maanden maar beter reden.” verantwoordelijkheidsgevoel. Financieel een na studie moest helemaal geweest op ben natuurlijk een haar Frederique ik te Frederique aan De kopen. je aan het het met iets een je wat gewend.”

je Wat uitgave? was grootste

voor tweedehands grootste gekocht. zadel. haar zadel ik De kostte 700 “Mijn euro.” Frederique heb Hij uitgave was

en Frederique mijn er een november Daarmee studie onverwachte kan betalen. halen.” zal kopen. “Dat te Lage van anders is haar ouders zijn hoopt wel komen, in de heb naast dan gaat zorgen.” behulp onmogelijk Als studie haar werken. lasten in met Vuursche. rust student moet te om het bij Ik Stefnir een vaste meer klaar bijbaantje Klimbos van Met dat het kopen. “Als gelukkig kosten ze spaarrekening kunnen paard mijn ik voor ik heeft

miskoop? je was Wat grootste

“Daar de miskoop.” een dus van was rijden, fijner van. vind wel te Frederique Achteraf dat miskopen om bit. hij we dus nu kreeg wondjes bit bit. rijden van een het zonder bitloos is Een ook Ik vooral

goed kocht, toen de klinische was maken. een goed.” de keuring bij “Gelukkig buigproef, euro “Dat allemaal Stefnir de kwam ze laten niet dus ze Frederique kostte keuren. Stefnir eerste liet hem voor röntgenfoto 234,45 door het keuring. Toen heeft

Bij 600 in toe terug die was was per kostte te de totaal op plek euro Boven pensionstal. er later op wat aan euro stond de ook training. Stefnir naar Omdat nog Dat afvallen. dik. in dat 500 trainingstal maand, geen wat twee 1200 kon pensionstal, dus en naar hij de trainingstal maanden transportkosten nog “Hij euro.” bedrag kwam

Ben je over tevreden je bestedingspatroon?

op de wel moet geen of voor spaarrekening ‘mooie’ ik Maar omdat even dingen. van over. halen. dingen Daar regelmatig rijkleding voor de Voor dit ben dit tevreden nu moment supplementen zijn “Maar niet omdat paard. graag kant belangrijk van uit, of Op dingen, geef bestedingspatroon, leuk koop geen of die de tevreden andere helemaal ze aan haar geld mijn prioriteit.” hoefschoenen ik zoals haar Frederique ik over hebben gezondheid is geld onnodige moment dekjes,

