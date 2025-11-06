Kamermeerderheid vóór beheer wolf en vóór bemoeienis dierenwelzijn

De definitieve uitslag van de verkiezingen staat nog niet vast, maar duidelijk is dat D66 de grootste is geworden bij de Tweede Kamerverkiezingen van 29 oktober. Duidelijk is ook dat de uitslag een snelle formatie ook niet per sé eenvoudiger heeft gemaakt. Rond 50 zetels zijn in bezit van partijen waarmee hoogstwaarschijnlijk niet geregeerd gaat worden. Van de 150 zetels in de Tweede Kamer blijven er dus 100 over waarmee D66 (26) eruit moet komen: die van de VVD (22), GL/PvdA (20), CDA (18), JA21 (9), CU (3) en Volt (1). Wat betekent deze uitslag voor de hippische sector?

Rick Helmink Door

Wat er voor kabinet komt, staat nog in de sterren. Daarom is het op dit moment belangrijker om te kijken naar de nieuwe verhoudingen in de Tweede Kamer, die op 12 november wordt geïnstalleerd.

Lees een analyse over de nieuwe samenstelling van de Kamer in de Paardenkrant van deze week, digitaal beschikbaar voor 5,75 euro.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop