Kijk live: commissiedebat over onder andere ‘hulpmiddelen-motie’

Rick Helmink
Landbouwcommissie

De Tweede Kamer nam begin 2025 een motie aan waarin de regering verzocht wordt te komen met een algemene maatregel van bestuur waarmee een verbod wordt ingesteld op alle dieronvriendelijke hulp- en trainingsmiddelen. Die motie staat vandaag (op de laatste Kamerdag voor het verkliezingsreces) op de agenda in de vergadering van de Landbouwcommissie van de Tweede Kamer.

Door Rick Helmink

Ook andere ‘paardenonderwerpen’ kunnen aan bod komen in het commissiedebat ‘Dieren buiten de veehouderij’. De commissievergadering is live te volgen.

Bekijk hier het debat

