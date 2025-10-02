Kijk live: commissiedebat over onder andere ‘hulpmiddelen-motie’

De Tweede Kamer nam begin 2025 een motie aan waarin de regering verzocht wordt te komen met een algemene maatregel van bestuur waarmee een verbod wordt ingesteld op alle dieronvriendelijke hulp- en trainingsmiddelen. Die motie staat vandaag (op de laatste Kamerdag voor het verkliezingsreces) op de agenda in de vergadering van de Landbouwcommissie van de Tweede Kamer.