Praktisch hele landbouwbeleid wordt waarschijnlijk stilgezet door Tweede Kamer

Rick Helmink
Praktisch hele landbouwbeleid wordt waarschijnlijk stilgezet door Tweede Kamer featured image
Femke Wiersma, minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Foto: Martijn Beekman / Rijksoverheid.
Door Rick Helmink

Praktisch het hele landbouwbeleid van LVVN-minister Femke Wiersma (BBB) en staatssecretaris Jean Rummenie (BBB) wordt volgende week waarschijnlijk stilgezet door de Kamer. Vorige week werden een heel aantal landbouwthema’s al controversieel verklaard in een vergadering omdat de landbouwcommissie in meerderheid geen vertrouwen meer heeft in BBB-minister Wiersma en BBB-staatssecretaris Rummenie. De Kamer heeft nog liever complete stilstand dan dat Wiersma en Rummenie verder gaan met hun beleid.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like