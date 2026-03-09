Tweevoudig Olympisch kampioene TSF Dalera BB krijgt merrieveulen van Vitalis

De volgers van Jessica von Bredow-Werndl konden de afgelopen weken al zien dat tweevoudig Olympisch kampioene TSF Dalera BB (v. Easy Game) 'op knappen' stond. Op maandag 9 maart deelde Von Bredow-Werndl het nieuws dat Dalera een merrieveulen van Vitalis op de wereld heeft gezet.

Jessica von Bredow-Werndl koos voor Vitalis omdat ze verliefd werd op de KWPN-hengst toen hij in de Nürnberger Burg-Pokal liep. “Toen heb ik al gezegd: als ik ooit fok, dan moet het Vitalis zijn.”

Volgende keer een Trakehner

Von Bredow meldde onlangs ook dat een volgende vader van een Dalera-veulen een Trakehner wordt. “Er zijn best wat Trakehner-fans die boos waren dat ik voor Vitalis gekozen heb. Als we Dalera nog een keer dekken – dat belissen we als het veulen er is – wordt het een Trakehner hengst.”