Tweevoudig Olympisch kampioene TSF Dalera BB krijgt merrieveulen van Vitalis

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelex
Tweevoudig Olympisch kampioene TSF Dalera BB krijgt merrieveulen van Vitalis featured image
Jessica von Bredow-Werndl met TSF Dalera BB. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

De volgers van Jessica von Bredow-Werndl konden de afgelopen weken al zien dat tweevoudig Olympisch kampioene TSF Dalera BB (v. Easy Game) 'op knappen' stond. Op maandag 9 maart deelde Von Bredow-Werndl het nieuws dat Dalera een merrieveulen van Vitalis op de wereld heeft gezet.

Door Rick Helmink

Jessica von Bredow-Werndl koos voor Vitalis omdat ze verliefd werd op de KWPN-hengst toen hij in de Nürnberger Burg-Pokal liep. “Toen heb ik al gezegd: als ik ooit fok, dan moet het Vitalis zijn.”

Volgende keer een Trakehner

Von Bredow meldde onlangs ook dat een volgende vader van een Dalera-veulen een Trakehner wordt. “Er zijn best wat Trakehner-fans die boos waren dat ik voor Vitalis gekozen heb. Als we Dalera nog een keer dekken – dat belissen we als het veulen er is – wordt het een Trakehner hengst.”

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant