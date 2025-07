Aangescherpte regels voor uitgifte paardenpaspoort uitgesteld

De invoering van aangescherpte wet- en regelgeving voor de uitgifte van paardenpaspoorten is uitgesteld. Dat heeft landbouwminister Femke Wiersma gemeld aan de Tweede Kamer.

Het was de bedoeling om het proces rondom de uitgifte van paardenpaspoorten per 1 juli 2025 te wijzigen. Wiersma meldt nu dat de afgelopen maanden duidelijk is geworden dat dit proces meer tijd vergt dan was voorzien. De meeste organisaties die een aanvraag hebben ingediend om gemachtigde instantie te worden, hebben extra tijd nodig om aan de gewijzigde Europese eisen te voldoen.

Eerste helft 2026

Daarnaast hebben ook de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) aangegeven meer tijd nodig te hebben voor het vervolg en de afronding van dit proces. De minister vindt het belangrijk dat dit proces zorgvuldig wordt voltooid en daarom is de inwerkingtreding uitgesteld. Wiersma mikt nu op de eerste helft van 2026.

Bron: Nieuwe Oogst