Ondersteuningsbudget hippische ondernemers beschikbaar

Hippische ondernemers en sportclubs kunnen vanaf maandag 10 november tot vrijdag 14 november een ondersteuningsbudget aanvragen ter waarde van 449 euro. Dit budget, ook wel microbudget genoemd, is bedoeld om sportaanbieders te ondersteunen bij verduurzaming, het waarderen van vrijwilligers en professionals of het bevorderen van inclusie en sociale veiligheid binnen hun organisatie.

Ellen Liem Door

De aanvraagperiode loopt van maandag 10 november om 09.00 uur tot en met vrijdag 14 november om 17.00 uur. Let op: er is slechts een beperkt budget beschikbaar. Aanvragen worden willekeurig behandeld om de verdeling zo eerlijk mogelijk te laten verlopen.

Voor wie is dit budget?

Alle sportclubs en ondernemende sportaanbieders, waaronder manegebedrijven en sportstallen, kunnen een aanvraag indienen. Dit biedt een mooie kans om financiële ondersteuning te krijgen voor initiatieven die bijdragen aan een sterkere, duurzamere en inclusievere hippische sector. Elke onderneming kan één aanvraag doen.

Je kunt dit budget bijvoorbeeld inzetten voor verduurzaming, om iets terug te doen voor vrijwilligers en professionals of om aan de slag te gaan met inclusie of sociale veiligheid. Er is beperkt budget beschikbaar. Om de verdeling zo eerlijk mogelijk te laten verlopen, wordt er op willekeurige basis bepaald wie het budget ontvangt.

Waar kan het budget voor gebruikt worden?

Tijdens de aanvraag kan gekozen worden om het budget aan te vragen voor inclusie, sociale veiligheid of voor een ander doel. Er is budget voor 1.100 aanvragen voor sociale veiligheid en nog eens 1.100 aanvragen voor inclusie. Daarnaast is er budget beschikbaar voor 2.200 aanvragen voor andere doeleinden. Kijk op de website van het Platform Ondernemende Sportaanbieder (POS) voor inspiratie hoe dit budget als ondernemer benut kan worden.

Hoe vraag je het budget aan?

Om een aanvraag in te dienen, dien je een profiel aan te maken op Clubbase. Hier vind je ook meer informatie over de voorwaarden en bestedingsmogelijkheden.

Wil je als hippische ondernemer profiteren van deze ondersteuning? Zorg dan dat je op tijd klaarstaat op maandag 10 november en dien je aanvraag in voordat het budget op is.

Vraag ondersteuningsbudget aan

Bron: FNRS