Prinsjesdag 2025: Aandachtspunten voor hippische ondernemers

Dinsdag op Prinsjesdag heeft het demissionaire kabinet de plannen bekend gemaakt. Een groot deel van de maatregelen raakt ook de hippische sector: van de stikstofaanpak en extra budgetten voor innovatie tot fiscale en arbeidsrechtelijke veranderingen. Hieronder de belangrijkste punten en concrete acties voor hippische ondernemers.

1. Btw-tarief paardensport ongewijzigd

De afgelopen maanden was het voor pensionstallingen, maneges en ruitersportcentra de vraag of het btw-tarief op het gelegenheid geven tot sportbeoefening zou worden verhoogd van 9% naar 21% per 1 januari 2026. Met het belastingplan van 2026 is er nu duidelijkheid: de verhoging gaat niet door. Het volgen van lessen en het aanbieden van faciliteiten voor sport blijven gewoon onder het lage btw-tarief van 9% vallen.

De FNRS is blij dat de gezamenlijke inspanningen van het afgelopen jaar, samen met onder andere NOC*NSF en Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) hebben geleid tot dit resultaat. Deze week volgt er een wetsvoorstel ter stemming om de voorgestelde btw-verhoging definitief uit de belastingwet te halen.

Ook de vertrouwde verdeling van btw binnen pensionstallingen blijft bestaan. De verhuur van boxen is vrijgesteld van btw, het gebruik van de rijbaan of andere sportfaciliteiten valt onder 9%, en diensten zoals de verkoop van voer of het geven van aanvullende trainingen blijven belast met 21%.

Het overgangsrecht dat in 2025 nog in werking trad om de voorgenomen wijziging mogelijk te maken, is inmiddels buiten toepassing gesteld en nu ook formeel vastgelegd in de wet. Daarmee is de onzekerheid verdwenen en weten ondernemers waar ze aan toe zijn.

2. Stikstof: extra geld, doelsturing en gebiedsaanpak

Het kabinet trekt 2,6 miljard euro incidenteel en 287,5 miljoen euro structureel uit om Nederland ‘van het stikstofslot’ te krijgen en zet in op een viersporenaanpak (vergunningen, vermindering uitstoot, juridische borging en Europese inzet). Er komt extra budget voor doelsturing, monitoring en gebiedsgerichte maatregelen, met prioriteit voor regio’s waar vergunningverlening vastloopt. Voor ondernemers betekent dit dat er in 2026 middelen beschikbaar komen voor emissiereductie, pilots en programma’s voor natuurherstel.

3. Geld voor innovatie en herbestemming van rode-dieselbudget

Het gereserveerde budget voor (her)invoering van rode diesel is in grote lijnen omgezet naar investeringen die direct aan bedrijven ten goede komen: innovatie, arbeidsbesparende technieken (robotisering, digitalisering), overname-regelingen en gunstige leningen via bijvoorbeeld het Nationaal Groenfonds. Voor hippische ondernemers biedt dit kansen om te investeren in efficiëntie (bijv. slimme voer- of mestapparatuur) en om financiering te vinden voor verduurzaming.

4. Transportkosten: trucktaks en hogere kosten voor (zwaar) vrachtvervoer

Er komt een vrachtwagenheffing (trucktaks) voor vrachtwagens >3,5 ton (elektrische ondergrens anders) vanaf juli 2026. Dit kan transportkosten omhoog brengen voor leveranciers en dierenvervoer. Houd rekening met hogere logistieke kosten bij leveringen.

5. Belastingen en fiscale maatregelen relevant voor bedrijven

De schijfgrenzen voor de inkomstenbelasting veranderen in 2026. Voor ondernemers betekent dit: hogere winsten komen pas later in het hoogste tarief. Dit geeft wat fiscale ruimte, met name bij winstplannen, investeringen of keuze voor investeringsmoment.

De heffingskortingen gaan licht omhoog. Deze kortingen verlagen de belastingdruk, vooral voor ondernemers met (gedeeltelijk) looninkomen of die personeel hebben, of een gezinssituatie waarin die combinatiekorting relevant is. Omdat je door een heffingskorting minder inkomstenbelasting hoeft af te dragen, is dit een lastenverlichting.

De WBSO (regeling voor innovatie) krijgt meer middelen: budget omhoog naar €1,8 miljard in 2026. Dit is interessant als je investeert in ontwikkelwerk of arbeidsbesparende techniek.

Voor bv’s: de vennootschapsbelastingtarieven blijven ongewijzigd; andere aanpassingen zoals box-3-regels en extra belastingen op bepaalde auto’s zijn aangekondigd. Check wat dit betekent voor je rechtsvorm en auto van de zaak.

De zelfstandigenaftrek daalt. Dit is een belangrijke wijziging voor zzp’ers én eenmanszaken in de hippische sector: veel (kleinere) maneges of stallen die op IB-basis werken zullen daar fiscale nadelen door ondervinden. De winst, en dus belastingbasis, wordt hoger, tenzij je dit compenseert of anders structureert.

Het btw-tarief voor overnachtingen gaat omhoog van 9% naar 21%. Dit geldt ook voor hippische bedrijven met een vakantiewoning of bed & breakfast.

Grootverbruikers van leidingwater gaan meer belasting betalen. In 2026 moet over de eerste 50.000 m3 belasting worden betaald. Het heffingsplafond verdwijnt in 2027 zelfs helemaal.

6. Arbeid: nulurencontracten verdwijnen

Het kabinet wil het nulurencontract vanaf 2027 afschaffen. Dat betekent dat je je arbeidscontracten en personeelsplanning moet herzien: verwacht verplichtingen rond gegarandeerde uren en langere doorbetalingsverplichtingen bij langdurige inzet. Voor stallen met flexibele oproepkrachten (bijv. vakantiewerk of weekendhulp) heeft dit grote gevolgen. FNRS informeert ondernemers, zodra bekend, met meer gedetailleerde informatie hierover.

7. Wijzigingen in de bedrijfsopvolgings-regeling

Op het gebied van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten wijzigen in 2025 en 2026 verschillende zaken met betrekking tot de ondernemingsvermogen en doorschuifregeling (DSR) en de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). FNRS-partner aaff heeft deze maatregelen in dit artikel op een rij gezet. Voor familiebedrijven of stallen die overgedragen moeten worden, is het zinvol die regeling goed te bekijken.

Plannen vertalen naar de praktijk

Veel maatregelen vragen nog verdere uitwerking en wetgeving; voor hippische ondernemers geldt dat uitvoering en toelatingsregels voor sommige maatregelen in 2026 en later pas concreet gemaakt kunnen worden. FNRS kan helpen bij het vertalen van ministeriële plannen naar praktische uitvoering voor hippische ondernemers.

Bron: FNRS