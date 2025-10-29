Fatale wolvenaanval dwingt Ted Kop Jansen en Elise Bas tot het uiterste

De Friese paarden van Ted Kop Jansen en Elise Bas uit Diever staan momenteel allemaal ‘s nachts binnen. Na een fatale wolvenaanval hebben de twee verplaatsbare stallen neergezet. Maar de gemeente Westerveld wil dat de stallen verwijderd worden.

“Vanaf een afstand laat ik je de filmpjes van onze Fries Absolut zien, die door de wolvenaanval losbrak en zo ernstig gewond raakte dat hij moest worden geëuthanaseerd. Dan heb je een idee van de ernst van de zaak. Ik kan er zelf amper naar kijken”, vertelt Elise Bas aan Dagblad van het Noorden. “Het is alleen maar bloed. Dit is toch de nachtmerrie van elke veehouder en dierenliefhebber?”

Meerdere wolven

Regelmatig zien Bas en Jansen een, twee of zelfs drie wolven over de sloot springen en hun terrein over sprinten. Vooral tijdens de schemering. Ook hun paarden staan vaak snuivend in de stal en de honden slaan geregeld ‘om niets’ aan.

Steeds vaker langsrennen

Volgens Elise Bas voelen de paarden dat er gevaar op de loer ligt. “Er zitten hier meerdere roedels in de buurt. We zien ze steeds vaker langsrennen. Onze overburen hebben veel aanvallen op hun schapen en de mensen daar weer naast hebben onlangs nog een aanval op hun paarden gehad. Het is echt vreselijk. Je staat zo machteloos als veehouder.”

Terug naar die fatale dag in de zomer, waarop alles verandert voor Bas en Jansen. Het schemert, de paarden staan nog buiten en de baan is net gesleept. “Ik ben op dat moment bij de stallen en hoor de paarden hinniken, de honden blaffen en Ted gilt. Ik hoor meteen dat er wat aan de hand is.”

Blinde paniek

Meerdere paarden breken uit en vliegen door het draad heen. De 4-jarige hengst Absolut springt in blinde paniek op de manegevlakker, die door de drukte nog in het pad staat. Zijn been blijft vastzitten onder een van de pinnen en hij trekt zich los. Het is een groot bloedbad. Hij kan niet meer lopen doordat pezen en botten kapot zijn en moet ter plekke door de toegesnelde dierenarts worden geëuthanaseerd.

Verplaatsbare stallen

Het stel is ontroostbaar, nog steeds. “Het was echt verschrikkelijk. Als je dit ziet gebeuren… daar zijn bijna geen woorden voor.” Het is voor de paardenliefhebbers genoeg geweest: ze zorgen dat alle paarden ‘s nachts binnen kunnen staan door verplaatsbare stallen neer te zetten. “Vanaf de weg zijn ze niet te zien. De stallen zijn verplaatsbaar en tijdelijk. Er zit geen fundering onder. Een kraan kan ze zo verplaatsen naar waar wij ze willen hebben. Dat we ze nu hebben neergezet vinden wij pure noodzaak.”

Geen wolvenvoer

Je hebt volgens Bas als eigenaar een zorgplicht. “Onze paarden zijn geen wolvenvoer. Ze moeten gewoon ’s nachts binnen kunnen staan. Ook de jonge paarden, die we normaal buiten zouden laten lopen.”

Snel kunnen schakelen

Bas vindt dat er duidelijkheid moet komen voor alles en iedereen. “De omstandigheden hier in de gemeente Westerveld zijn anders dan jaren geleden. Wij als dierenhouders moeten nu gewoon snel kunnen schakelen. Een vergunning aanvragen duurt te lang, het plaatsen van de stallen was wat ons betreft urgent.”

Ook moet volgens Bas duidelijk zijn wat er neergezet mag worden. “Wat verwachten de ambtenaren die achter hun bureau zitten? Dat wij als paardenmensen rustig afwachten tot er nog meer slachtoffers vallen en er een oplossing komt?”

Nog een paard gewond

Dat er per direct wat bedacht moet worden, is volgens Bas duidelijk. Vooral na nóg een aanval in deze herfst. Weer raakt er een paard gewond. “Dit keer niet zo ernstig, maar de dierenarts moest opnieuw opgeroepen worden. Dit paard stond tijdens de controle van de handhavers nog in het verband op stal.”

Bron: Dagblad van het Noorden / FB