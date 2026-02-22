Wolvenaanval bij Stal de Groenkamp: pony gedood, andere gewond

Bij Stal de Groenkamp in Gelderland heeft een wolf afgelopen vrijdag meerdere pony’s aangevallen, ondanks een zogenaamd wolfwerend raster. Eén pony, Special Foxy v.d. Groenkamp, overleefde de aanval niet. Een andere pony raakte gewond en is behandeld door de dierenarts, terwijl een derde pony ongedeerd bleef.

Volgens de eigenaren lag het weiland vlakbij huizen en was het raster zorgvuldig aangelegd volgens de geldende richtlijnen: 1,40 meter hoog, zes draden en een spanning van 6,5 kV. Toch wist de wolf het raster te passeren, waardoor de pony’s alsnog aangevallen werden.

De eigenaren hebben hun pony’s inmiddels naar een veiliger locatie gebracht en hebben een brief gestuurd naar de burgemeester en de Provincie Gelderland om in gesprek te gaan over de effectiviteit en veiligheid van wolfwerende rasters.

Bron: Facebook