21-jarige Siem Budding Wereldkampioen boogschieten te paard

De 21-jarige Siem Budding is dit weekend gehuldigd als Wereldkampioen boogschieten te paard. Budding won in het Amerikaanse Lewisburg (Tennessee) niet alleen de Wereldtitel, maar vestigde ook een nieuw wereldrecord. Het boogschiettalent werd in voorgaande jaren ook al twee keer Europees Kampioen.

Het was de tweede keer dat Budding deelnam aan een wereldkampioenschap boogschieten te paard. Bij zijn eerste Wereldkampioenschap in 2018 werd hij 14e. Dit keer werd de Leusdenaar niet alleen kampioen in zijn leeftijdscategorie, de young riders, maar ook van alle deelnemers.

De deelnemers aan het WK kwamen uit meer dan twintig landen van verschillende continenten. Omdat Budding zijn gebruikelijke paard moeilijk kon meenemen naar Tennessee, reed hij de wedstrijden op een geleend paard van de wedstrijdorganisatie: Chillie.

Bekijk hier video’s van het Wereldkampioenschap: