De toekomst van Renbaan Duindigt hangt aan zijden draadje

Donkere wolken pakken zich samen boven Renbaan Duindigt in Wassenaar. Als er niet snel een oplossing komt voor de in financiële nood verkerende draf- en renbaan, volgt op 23 juli aanstaande een executieveiling. En dan is het nog maar de vraag of de huidige functie van de iconische draf- en renbaan behouden blijft. “Vanuit de sector zetten we alles op alles om het gebruik van de draf- en renbaan voor de toekomst veilig te stellen”, verzekert Paul Mulder, voorzitter van de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport.

De Stichting Nederlandse Draf- en Rensport (SNDR) omschrijft in een recent nieuwsbericht op treffende wijze het zwaard van Damocles dat boven de 119 jaar oude renbaan hangt: “Dit gaat over meer dan een stuk grond. Dit gaat over sport, historie en maatschappelijke waarde.”

Lees het verhaal over het (mogelijke) einde van Renbaan Duindigt in de Paardenkrant nr. 26, digitaal beschikbaar voor 5,75 euro.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop