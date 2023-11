Without A Fight wint Lexus Melbourne Cup

Nergens in de wereld is een paardenren zo geliefd en wordt zo intens beleefd als de Melbourne Cup. Traditiegetrouw hadden alle inwoners van de staat Victoria vandaag verlof en zijn de scholen en overheidsgebouwen gesloten. Elders in Australië wordt sinds jaar en dag overal het werk werkelijk stilgelegd om deze ren te kunnen volgen. Deze 163ste Lexus Melbourne Cup, oftewel 'the race that stops a nation' werd gewonnen door Without A Fight (Teofilo x Khor Seed).

Deze legendarische ren werd gewonnen door rijke eigenaren maar ook door de groenteboer, de melkboer en alle anderen die een Engelse volbloed hebben gefokt en die aan deze ren lieten deelnemen. De legendarische overwinning van Kiwi die voor 1.000 dollar werd gekocht bewijst dat de droom om deze ren te winnen voor eenieder is weggelegd. Met een prijzengeld van ruim 5 miljoen euro waarvan 2.850.000 euro voor de winnaar namen uiteindelijk 24 paarden aan de ren over 3200 meter deel.

Without A Fight

Vorig jaar importeerden Britse trainers Simon en Ed Crisford de toen vijfjarige Without A Fight (Teofilo x Khor Seed) in Australië en eindigde het paard in de Melbourne Cup als 13e op een natte en daardoor zware baan. Er vond sindsdien een trainerswissel plaats en onder de hoede van Anthony en Sam Freedman vloog Without A Fight op een hardere baanoppervlakte onder jockey Mark Zahra comfortabel naar de finish. Vorig jaar won Zahra op Gold Trip de Melbourne Cup en diende hij dit jaar de moeilijke doch luxe keuze te maken welk paard hij zou gaan berijden.

Sterren op één lijn

“Ik heb er uitgebreid met een vriend over gesproken en hij zei tegen mij dat als ik Without A Fight in balans zou kunnen krijgen het paard wel eens een hele goede ren neer zou kunnen zetten. We hebben de wijze waarop hij de Caulfield Cup recentelijk won, de ren van vandaag en de weersvoorspelling doorgenomen en de sterren stonden dit jaar op één lijn voor dit paard. Ook de startboxloting vanuit box 2 aan de reling was in ons voordeel en leverde Without A Fight een gemakkelijke ren op. Ik had het geluk dat ik enkele van de beste jockeys ter wereld in de ren kon volgen en bleef gewoon rustig in mijn positie koersen en in het laatste deel ging ik er comfortabel met de overwinning vandoor.”

Schorsing

In 2021 miste Zahra vanwege een schorsing zijn rit én de overwinning in de Melbourne Cup op Verry Elleegant. Die schorsing liep de jockey wegens het overtreden van de Covid-regels en het mis informeren van de jockeyclub voor een periode van vier maanden op. Zahra zat dus langs de kant en beet in zijn buik toen hij Verry Elleegant onder een andere jockey de legendarische Melbourne Cup 2021 zag winnen.

Tot in perfectie

In 2022 liet Zahra zien wat hij in zijn mars heeft en voerde de rit op Gold Trip tot in perfectie uit. Vandaag voerde hij die rit tot in perfectie uit op Without A Fight en claimde zijn tweede Melbourne Cup Overwinning. De trainersfamilie Freedman won al vijf Melbourne Cups voordat de vier broers, Sam, Lee, Richard en Michael, hun eigen weg gingen en zelf met de overwinningen aan de haal gingen.

