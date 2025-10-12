Lara de Liedekerke-Meier wint Boekelo, Britten aan kop Nations Cup

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Lara de Liedekerke-Meier wint Boekelo, Britten aan kop Nations Cup featured image
Lara de Liedekerke-Meier met Kiarado d'Arville. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Met alleen nog het springen te gaan op Military Boekelo-Enschede stond Laura Collett met de elfjarige Count Onyx (v. Grafenstolz) fier aan de leiding in het klassement. Een balk in het springparcours kostte het duo echter de zege. Die ging uiteindelijk naar de Belgische amazone Lara de Liedekerke-Meier, die met de negenjarige Kiarado d’Arville (v. Diarado) een sterke wedstrijd neerzette. Gisteren reed ze een foutloze cross binnen de tijd en vandaag hoefde ze aan haar dressuurscore van 28,40 strafpunten slechts 0,4 strafpunten voor tijd toe te voegen. Dat leverde haar de overwinning op.

