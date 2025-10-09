Military Boekelo: Leiding na eerste dressuurdag in handen van Pia Leuwer

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Military Boekelo: Leiding na eerste dressuurdag in handen van Pia Leuwer featured image
Pia Leuwer en Jard vorig jaar in de cross op Military Boekelo. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Op Military Boekelo stond vandaag de eerste dressuurdag op het programma. Na de eerste 49 combinaties, die allen individueel aan de start komen, is de leiding in handen van de Duitse Pia Leuwer. Met de Pools gefokte Jard (v. Huzar) behaalde de amazone 72,01%, wat een score van 28 strafpunten betekent. Gert Jan Heinen zette het beste Nederlandse resultaat neer. Met Goliath (v. Quality Time TN) staat hij met -31,9 op de voorlopig achttiende plaats.

