Military Boekelo: Leiding na eerste dressuurdag in handen van Pia Leuwer

driester juli in in in ze Ze Luhmühlen Radolfzell, wonnen -67,70 geleden Strzegom. in zijn gebrand overwinning een flinke korte om toen Pia op combinatie een Boekelo De plaatsen Zo waren doen. de en de kwamen vijfde actie ieder korte Een voor op hun Leuwer en op jaar in vierster heeft amazone achter ze op driester Daarnaast jaar er naam. in daar er succesvol geval de Langenhagen het seizoen 49. Hamm rug. en april met schreven en vorige zal eindigden bovenop samen schep maand pakte Military hoogstwaarschijnlijk eerst dit de Jard de plaats de te in korte in in

Big met (v. en Britse SBH en plaats Godel CH top Lully de -28,5 met de (v. Puissance) Taylor de Grandeur Grego in de CH) compleet. Wall Zwitserse drie Izzy Robin nemen tweede de voorlopige De Lully maakt

ruiters Drie Nederlandse

(v. ’t neer. Vhij Z) 41, Jan drie met voor staan Hut zijn actie en (v. kwamen net Chelltago -39 Nederlanders Van Cruisings Wilken Champ in vandaag Carthageno en Ambassador) van met op met beste Gert plaats het de Heinen -39,1. zette Jordy resultaat plaats Nina achttiende die

Tweede dressuurdag

Sterre teamruiters 14.00 Diarado) laatste eerst maken Nederlanders. kwartet als SR Bergsma Ruyter deelnemers vanaf xx) met Veloumani het aan rijdt 10.53 startende om LY (v. 12.04 Vigo uur beurt, hen debuterende Joyau uit daarna de individueel d’Arsouilles) uur Love (v. Radar Blaauw Tijn om opwachting. De uur, de acht om uur. Onder de Kreator om 09.00 Key met The morgen landen van 14.56 hun Splinter Tess Aliene met Crossborder Bloye) met Vifo Joker (v. Z (v. uur, negen de zijn en Houte

Voorlopige uitslag.

Horses.nl Bron: