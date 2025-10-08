Nina Hut: ‘Deze herkansing wil ik graag tot een goed einde brengen’

In het zeer jeugdige, grotendeels debuterende Nederlandse deelnemersveld van Military Boekelo editie 2025 lijkt Nina Hut (42) bijna een oudgediende. Voor haar is het geen debuut, want vorige jaar maakte ze haar eerste meters in de Twentse cross. Toch wordt dit hopelijk een mijlpaal voor de amazone, die zonder dat ze grote plannen maakt ver komt.

Vorig jaar maakten Nina Hut en haar ruin Carthageno (Chellthago Z x Lancaster 128, v. Libero H) wél hun debuut in Boekelo. Dat verliep in eerste instantie goed, maar ongeveer halverwege de cross, waar de modder het diepst was, stond de ruin met zijn achtervoet op zijn voorijzer, met een struikelpartij tot gevolg. De amazone werd gelanceerd en het was einde oefening. “Super balen, want hij ging tot daar echt heel goed. Van het publiek had hij geen last, want hij was supergefocust op de hindernissen. Dit is dus echt een herkansing.”

