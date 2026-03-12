CCI5*-L Maryland afgelast door financieringsproblemen

Savannah Pieters
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

De CCI5*-L in Maryland is afgelast. Dat heeft de USEF bekendgemaakt. Volgens een verklaring van de Amerikaanse paardensportbond kampt het evenement met financieringsproblemen. Maryland is een van de twee vijfsterren-wedstrijden die in de Verenigde Staten worden georganiseerd.

