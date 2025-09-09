Harry Meade met drie paarden in top 10 van Burghley

Eventing-ruiter Harry Meade beleefde afgelopen weekend een onvergetelijke vijfsterrenwedstrijd in Burghley door derde, vierde en negende te worden met respectievelijk Cavalier Crystal (v. Jack of Diamonds), Annaghmore Valoner (v. Coroner XX) en Et Hop Du Matz (v. Nouma d'Auzay). Een resultaat dat wel wat lijkt op dat van vorig jaar, toen Meade met Cavalier Crystal en Annaghmore Valoner als derde en vierde eindigde.

Cavalier Crystal, een 15-jarige merrie, stond na dressuur op de 16e plaats en klom na 2,8 strafpunten in de cross country na een vlekkeloze foutloze ronde binnen de tijd in het springen van de vijfde plaats naar de derde plaats.

Derde jaar op rij derde

“Ik ben erg blij met mijn drie paarden. Dit is het derde jaar op rij dat Crystal derde is geworden in Burghley”, aldus Meade. Met Annaghmore Valoner kreeg de Brit een fout op de voorlaatste hindernis van het springparcours, wat deze 13-jarige merrie de derde plaats kostte.

Geen machines

Harry Meade zakte ook van de zesde naar de negende plaats met Et Hop Du Matz, na twee fouten in het springen. “Paarden zijn geen machines en daarom is het zo belangrijk om in ze te geloven”, aldus Harry Meade, die een zwangere Ros Canter voor het tweede jaar op rij Burghley zag winnen.

