HC De Schalm Renswoude wordt ‘Equiventure’

In oktober werd bekend dat Janneke Boonzaaijer en Bas de Grood Hippisch Centrum De Schalm in Renswoude gaan overnemen. Inmiddels is de sleuteloverdracht geweest en wordt er hard gewerkt om de locatie klaar te stomen voor de toekomstplannen van dit ambitieuze duo. En bij deze ambitie hoort een nieuwe identiteit: vanaf 1 december wordt Hippisch Centrum De Schalm actief onder de naam Equiventure.

De naam Equiventure is een samentrekking van het Latijnse Equos (paarden) en het Engelse Adventure (avontuur). “Voor iedereen die goed wil leren paardrijden is het een avontuur om steeds weer een nieuw niveau te bereiken. We zien regelmatig dat ruiters op een plateau vastlopen en zelf niet verder komen. Equiventure wordt dé plek om je plateau te doorbreken en je avontuur voort te kunnen zetten, wat je niveau ook is. Hierbij denk je natuurlijk eerst aan lessen en coaching, maar wij denken veel breder dan dat. Onze plannen hiervoor worden in de nabije toekomst nog verder duidelijk, maar we geloven rotsvast in de integrale aanpak”, aldus Janneke Boonzaaijer.

Nergens zo compleet

Bas de Grood voegt toe: “Daarbij is Equiventure uniek in Nederland: nergens anders kun je zo compleet de eventingsport beoefenen als hier in Renswoude. We hebben faciliteiten voor Springen, Dressuur én Cross Country. Ideaal voor wedstrijden op nationaal én internationaal niveau. We gaan ervoor en pakken de zaak professioneel aan; niet voor niets is het woord Venture (onderneming) onderdeel van Equiventure.”

Tipje van de sluier

Een tipje van de sluier? Janneke: “We zijn van plan elke 3-4 weken een nieuw cross-parcours uit te zetten, zodat ruiters niet vastroesten op een vaste route met vaste onderdelen. Dit parcours filmen we met een drone, zodat men ook thuis het parcours kan verkennen om zich voor te bereiden. Telkens als we het parcours hebben aangepast, communiceren we hierover via onze kanalen. Zo kun je als Cross ruiter werken aan je veelzijdigheid. In de toekomst willen we daarnaast gaan werken met high speed videocamera’s, voor analyse doeleinden.”

Bron: Persbericht