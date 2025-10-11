In Beeld: Cross Country op Military Boekelo

Vanmiddag stond de cross country bij Military Boekelo op het programma. Europees Kampioene Laura Collett gaat (na succesvol protest) aan de leiding in de wedstrijd. In het voorlopige klassement van het Nederlands Kampioenschap staat Tijn de Blaauw met de 16-jarige KWPN’er The Joker (v. Kreator XX) aan kop. Sterre van Houte heeft de zilveren positie met de 12-jarige Holsteiner Crossborder Radar Love (v. Diarado) behouden. Splinter Bergsma neemt voorlopig de bronzen positie in met de twaalfjarige hengst Vigo Key Sr Z (v. Vigo d’Arsouilles). Fotograaf Arnd Bronkhorst was erbij in Boekelo en maakte deze prachtige foto’s.

