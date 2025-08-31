Jordy Wilken vierde in lange tweester Hambach

Op de internationale eventingwedstrijd in het Duitse Hambach was er in de lange tweester een vierde plaats voor Jordy Wilken, die met de pas zevenjarige Diarado-zoon Darkness eindigde op zijn dressuurscore van -29,1. In de korte driester stuurde hij Carrickview Ambassodor (v. Cruisings Ambassador) naar een plaats in de top tien.

De gehele top vier in de lange tweester wist de cross en het springparcours foutloos binnen de toegestane tijd te voltooien. De eindstand bleef dan ook ongewijzigd met aan kop de Duitse amazone Fe Marquard, die voor haar dressuurproef met Malibu Spezial (v. Monte Bellini) een score van -25,0 kreeg.

Korte driester

Jordy Wilken en de tienjarige ruin Carrickview Ambassodor begonnen de dressuurproef met een veertiende plaats met 38,0 strafpunten en wisten een dag later de cross foutloos af te leggen. Daar moesten ze wel 11,2 strafpunten wegens tijdsoverschrijding bij het puntentotaal optellen, maar alsnog stegen ze enkele plaatsen in het tussenklassement (elfde). Het afsluitende springparcours werd zonder fouten afgelegd, waarmee ze uitkwamen op -49,2 en een negende plaats.

Uitslag lange tweester

Uitslag korte driester

Bron: Horses.nl