Juiste focus brengt Rina van der Kolk richting EK

Eventingamazone Rina van der Kolk besefte dat ze vorig jaar nog niets te zoeken had op het EK voor young riders. Ze zette de focus op leren en aan zichzelf werken. Samen met de Britse trainer/crossdesigner Eric Winter werkte ze daaraan en de amazone kwam heel goed de winter door. Voor haar laatste jaar bij de jeugd lijkt ze nu haar kans te grijpen. Ze reed ijzersterk in Oudkarspel waar ze niet alleen Nederlands kampioene werd, maar ook de CCI3*-L geheel naar haar hand zette.

Rina won met haar troef Charmain PH Z (Comme il faut x Indoctro), een negenjarige Zangersheide geregistreerde merrie die ze zelf opleidde. Daarnaast werd ze ook nog eens vierde met Inita (Whispering Hope x Casantos). De weg naar dit succes ging niet zonder slag of stoot. Nadat ze in 2022 met Inita al deelnam aan het EK in Hartpury, was 2023 niet haar jaar. 2024 begon goed met de lange tweester in Kronenberg. “Maar we hadden nog geen ervaring op driesterrenniveau, laat staan dat we al konden presteren op het driester-EK-niveau. Daar kwam bij dat Inita een blessure opliep en ook Charmain een dipje had afgelopen zomer. Dat moest ik inzien en daardoor moest ik het EK uit mijn hoofd zetten. Ik heb de focus daarna kunnen leggen op mijn vooruitgang.”

