Meerdere Nederlandse top-10 klasseringen in Langenhagen, podiumplaats voor Gert Jan Heinen in korte driester

Op de internationale eventingwedstrijd in het Duitse Langenhagen waren er meerdere Nederlandse successen. Gert Jan Heinen werd derde in de korte driester met Goliath en in de korte tweester zette Lianne Chardon, Merel Blom-Hulsman en Jillian Giessen goede resultaten neer. Bij de Junioren en Young Riders was er een vijfde plaats voor Noor Kuilboer en werd Loïs Joosse zevende.

Gert Jan Heinen zette een dressuurscore neer van -28.7, reed een foutloos springparcours en moest 2 strafpunten laten noteren in de cross. Dit bracht hem naar een totaal van -30.7. De overwinning ging naar de Duitse amazone Pia Leuwer. Zij eindigde op haar dressuurscore van -26.6.

Lianne Chardon, Merel Blom-Hulsman en Jillian Giessen

In de korte tweester bemachtigden Lianne Chardon, Merel Blom-Hulsman en Jillian Giessen top-10 klasseringen. Lianne Chardon scoorde -31.0 voor haar dressuurproef en kwam na het springen uit op -32.2. Vervolgens reed ze een foutloze cross, wat haar een zesde plaats in het eindklassement opleverde. Merel Blom-Hulsman eindigde op haar dressuurscore van -33.0 met Upper Class 6 (v. Unlimited), wat goed was voor de achtste plaats. Jillian Giessen ging met maarliefst drie paarden van start. Ze werd negende met Ni Hao, tiende met Tina van ’t Bergske en dertiende met Opportunity.

Noor Kuilboer en Loïs Joosse

Bij de Junioren en Young Riders was het Noor Kuilboer die het beste Nederlandse resultaat neerzette. Zij stuurde Zomers Witje BZ (v. Zirocco Blue) naar de vijfde plaats en eindigde op haar dressuurscore van -33.1. Loïs Joosse werd zevende met Monash van de Groote Kamps (v. Idrigill van de Groote Kamps). Zij kreeg -33.4 voor haar dressuurproef, reed een foutloos spingparcours en kreeg 0,4 strafpunten in de cross vanwege 0,01 seconde tijdsoverschrijding. Puck Buijnsters en Leida Naber vielen net buiten de top-10 met een elfde en dertiende plaats.

Uitslagen

Bron: Horses.nl