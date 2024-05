Nederlands gefokte Izilot DHI aan de leiding in Badminton

In zijn tweede vijfsterrenwedstrijd is het de door Bert Wichers uit Dedemsvaart gefokte Izilot DHI die aan kop gaat in de Badminton Horse Trials. Rosalind Canter en de elfjarige Zavall-zoon kregen 74,69% (25,3 strafpunten) voor hun dressuurproef en gingen daarmee direct aan de leiding.

Oktober vorig jaar maakte de KWPN-ruin zijn vijfsterren-debuut in Pau wat hij afsloot met de overall zege. In hetzelfde jaar pakte hij ook al de overwinning in de viersterren wedstrijden van Blenheim en Blair Castle, in Alnwick werd hij tweede.

Canter zal erop gebrand zijn om haar titel in Badminton te verdedigen, die ze vorig jaar won met Lordships Graffalo (v. Grafenstolz TSF). In het klassement wordt ze opgevolgd door Bubby Upton (27,3 strafpunt) en Tim Price (27,7 strafpunt).

Uitslag

Bron: Horses.nl