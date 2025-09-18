Starttijden Nederlandse amazones op EK Eventing Blenheim

Rick Helmink
Florinoor Hoogland met Hontoni Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Op het Europees Kampioenschap eventing op Blenheim Palace komt voor Nederland geen team aan de start, maar wel twee individuele amazones. Janneke Boonzaaijer met ACSI Champ de Tailleur en Florinoor Hoogland met Hontoni. Donderdag en vrijdag wordt de dressuur verreden. Bekijk hier de starttijden van de Nederlandse combinaties.

Starttijden Nederlandse combinaties

Donderdag 18 september, 16.22 uur: Florinoor Hoogland met Hontoni
Vrijdag 19 september, 14.58 uur: Janneke Boonzaaijer met ACSI Champ de Tailleur

