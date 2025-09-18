Starttijden Nederlandse amazones op EK Eventing Blenheim

Op het Europees Kampioenschap eventing op Blenheim Palace komt voor Nederland geen team aan de start, maar wel twee individuele amazones. Janneke Boonzaaijer met ACSI Champ de Tailleur en Florinoor Hoogland met Hontoni. Donderdag en vrijdag wordt de dressuur verreden. Bekijk hier de starttijden van de Nederlandse combinaties.