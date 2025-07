Tamie Smith’s Mai Baum (19) voor tweede keer met pensioen gestuurd

De Amerikaanse eventingamazone Tamie Smith heeft haar 19-jarige toppaard Mai Baum (v. Loredano) afgelopen weekend na de winst in de CCI4*-S in Kalispell voor de tweede keer met pensioen gestuurd. Het paar had zich geen betere laatste wedstrijd kunnen wensen, want stond na de dressuur bovenaan en noteerde in de cross 5,66 tijdfouten. Het eindtotaal van 27,66 strafpunten was genoeg voor de overwinning. In oktober had Smith de toen 18-jarige ruin al met pensioen gestuurd, maar koos er voor om de CCI4*-S in Kalispell nog aan de carrière toe te voegen.

Het duo won samen meerdere drie- en viersterrenwedstrijden en sleepte in 2023 hun eerste vijfsterren-titel binnen op de Kentucky Horse Trials. Daarnaast maakte ze onderdeel uit van het team dat de gouden medaille won op de Pan Am Games in Lima (2019), waarmee de Amerikanen het felbegeerde ticket voor de Olympische Spelen van Tokio binnenhaalde. Ook was er teamzilver op het WK in Italië (2022), waar ze individueel op de negende plaats eindigde.

Bron: Horse and Hound/Horses.nl