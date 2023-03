William Fox-Pitt verliest CCI5*-paard Oratorio aan hartaanval

Het internationale eventingpaard Oratorio (Oslo Biats x Topanoora xx) is overleden. Het Brits-gefokte paard van William Fox-Pitt kreeg in de crosscountry op de wedstrijd in Lincolnshire een hartaanval.

Oratorio liep in Lincolnshire een goede dressuurproef met 23 strafpunten en kreeg in het springparcours één balk. In de cross was de ruin fit en goed te pas. “We galoppeerden naar de laatste sprong, daar zakte hij in elkaar en overleed hij aan een hartaanval”, vertelt Fox-Pitt. “Het kwam uit het niets, het ene moment voelde hij zich fantastisch, het volgende moment was hij dood. Ik put troost uit het feit dat hij niet geleden heeft. Er waren geen tekenen dat er iets met hem aan de hand was.”

Oratorio liep zijn eerste internationale wedstrijden met Fox-Pitts teamgenote Laura Collett, daarna nam de Brit de teugels van de ruin over. In 2021 werden ze vijftiende in Hartpury en vorig jaar eindigden ze veertiende in Badminton. Fox-Pitt wilde de ruin ook dit jaar in Badminton rijden.

Bron: St. Georg