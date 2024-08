ACSI Grand Slam Eventing Cup: Langedijk levert nieuwe kanshebbers op

Gisteren werd tijdens SGW Geesterambacht Langedijk een ACSI Grand Slam Eventing Cup verreden, naast Hattem en Ede de derde wedstrijd van deze competitie voor de klasse Z. De top drie in het Noord-Hollandse Langedijk bestond uit Maxime Karman, Renske de Bruin en Stephan Hazeleger.

Carolina Moesbergen maakte als enige kans op een geldbonus, na een top-drie klassering in de voorgaande wedstrijden in Hattem en Ede, maar werd in Langedijk helaas uitgesloten in de cross. Als je als ruiter drie wedstrijden achter elkaar wint, dan verdien je 1000 euro. De top-drie van Langedijk kunnen op de Molecaten Ruiterdag (19 oktober) in Hattem, die dit jaar eveneens als het (open) kampioenschap voor de klasse Z geldt, een gooi doen naar de extra prijzenpot. Ook een podiumplaats op twee achtereenvolgende competitiewedstrijden levert extra prijzengeld op.

Uitslag Langedijk

Klik hier voor meer informatie over de ACSI Grand Slam Eventing Cup

Bron: Horses.nl/Persbericht